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Министр экономики Азербайджана назвал данные по производству продукции в регионах страны

Экономика Материалы 7 июня 2023 14:10 (UTC +04:00)
Министр экономики Азербайджана назвал данные по производству продукции в регионах страны

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2023 года объем производства продукции по регионам Азербайджана вырос на 13,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В первом квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года общий объем производства продукции по регионам увеличился на 13,1% (в номинальных ценах) и составил 7,5 млрд манатов", - говорится в публикации.

Напомним, что ВВП Азербайджана в январе-марте 2023 года вырос на 0,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 годом - до 30,31 миллиарда манатов.

Министр экономики Азербайджана назвал данные по производству продукции в регионах страны
Министр экономики Азербайджана назвал данные по производству продукции в регионах страны
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