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На социальные нужды и занятость выделено в год около 7 млрд манатов - министр

Экономика Материалы 21 июня 2023 10:57 (UTC +04:00)
На социальные нужды и занятость выделено в год около 7 млрд манатов - министр

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Около 7 миллиардов манатов в год выделено на социальные нужды и занятость.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии открытия мероприятия форума "Саммит человеческих ресурсов 2023".

"В рамках самозанятости было создано 62 тысячи бизнес-предприятий. Экономика Азербайджана динамично развивается. Занятость также является мостом между экономикой и системой образования. Мы должны найти общую грань между человеческими ресурсами и рынком труда", - сказал он.

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