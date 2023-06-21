На социальные нужды и занятость выделено в год около 7 млрд манатов - министр

БАКУ /Trend/ - Около 7 миллиардов манатов в год выделено на социальные нужды и занятость.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на церемонии открытия мероприятия форума "Саммит человеческих ресурсов 2023".

"В рамках самозанятости было создано 62 тысячи бизнес-предприятий. Экономика Азербайджана динамично развивается. Занятость также является мостом между экономикой и системой образования. Мы должны найти общую грань между человеческими ресурсами и рынком труда", - сказал он.