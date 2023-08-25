Азербайджан и Казахстан обсудили инвестсотрудничество в сфере общепита

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан обсудили расширение инвестиционного сотрудничества в сфере общественного питания, сообщает в пятницу Trend.

По данным Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), состоялась встреча с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем.

В ходе встречи глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности агентства, механизмах продвижения экспорта, включая субсидирование логистики. Было отмечено, что агентство работает над созданием инструментов «Эксимбанка» (экспортно-импортного) в Азербайджане.

Также было подчеркнуто, что в целях расширения международного сотрудничества в дальнейшие планы Агентства входит создание представительств AZPROMO в зарубежных странах.

В свою очередь Алим Байель отметил стремительно развивающиеся торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Казахстаном и высоко оценил перспективы увеличения ненефтяного экспорта из Азербайджана в Казахстан.

Кроме того, на встрече был обсужден представленный послом инвестиционный проект в сфере общественного питания.

Напомним, что оборот в сфере общественного питания в Азербайджане в январе-июле 2023 года вырос на 22,4 процента по сравнению с соответствующим периодом 2022 года до 1,128 миллиарда манатов.

Отметим, что ненефтяной экспорт Азербайджана в июле 2023 года вырос на 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а в январе-июле 2023 года - вырос на 17,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (до 2,006 миллиарда долларов).