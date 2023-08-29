В Азербайджане защищенные сбережения могут быть освобождены от налогов

БАКУ /Trend/ - За прошедший период 2023 года в банках Азербайджана было зафиксировано снижение ежемесячного объема вкладов населения в 2 раза. Первый такой случай произошел в феврале 2023 года, тогда сумма депозита уменьшилась на 27 миллионов манатов. Это было первое снижение депозитов после августа 2021 года. Снижение депозитов населения в банках было зафиксировано и в прошлом месяце. Так, по данным на 1 августа 2023 года, общий объем депозитов снизился на 43,3 миллиона манатов по сравнению с прошлым месяцем и составил 12 миллиардов 705 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в своем аккаунте в социальной сети депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Он отметил, что налогообложение депозитных доходов в банках с февраля также оказывает влияние на объем вкладов.

"Правда, свое влияние оказывают как расходы и инвестиции в реальный сектор, так и сезонные факторы. Более широкое привлечение сбережений также важно с точки зрения финансирования реального сектора и снижения процентных ставок по кредитам. В связи с этим очень важно добиться устойчивого роста сберегательного портфеля.

В этом контексте целесообразнее было бы внести изменения в "Налоговый кодекс" и ввести дифференцированные налоговые льготы по депозитам. Мы предлагаем, чтобы защищенные депозиты не облагались налогом. В этом случае депозиты до 100 тысяч манатов могут быть освобождены от 10-процентного подоходного налога, что будет стимулировать накопление депозитов.

Динамика последних дней еще раз подтверждает необходимость применения дифференцированных налоговых льгот для направления пассивных средств граждан в реальный сектор через банки. Это также позволит гражданам получать доход, превращая деньги, хранящиеся дома, в депозит", - говорится в публикации.