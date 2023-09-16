БАКУ /Trend/ - AZPROMO и ITFC обсудили перспективы партнерства в создании инструментов "Эксимбанка" (экспортно-импортного), сообщает в субботу Trend.

По данным Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), состоялась встреча с представителями Международной исламской корпорации по финансированию торговли (ITFC) и Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), входящих в группу Исламского банка развития (ИБР).

В ходе встречи глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности Агентства, механизмах продвижения экспорта и инвестиций, включая ожидаемую Национальную экспортную стратегию, диверсификацию географии экспорта, субсидирование логистики и другие ожидаемые механизмы продвижения.

В свою очередь Хани Салем Сонбол, генеральный директор ITFC и исполняющий обязанности генерального директора ICD, подчеркнул, что они заинтересованы в сотрудничестве с AZPROMO в рамках государственно-частного партнерства, и проинформировал о программах продвижения торговли, подготовленных ITFC для разных стран и регионов. Сообщалось, что предоставление потенциальной поддержки AZPROMO будущей координационной работе по созданию сети Организации содействия торговле (TPO) для Азербайджана и Центральноазиатского региона в рамках основной программы («TCCA+»), реализуемой ITFC для содействия торговле между странами-членами ОИС, может внести важный вклад в эффективную реализацию программы.

Отметим, что ранее создание инструментов «Эксимбанка» (экспортно-импортного) в Азербайджане было обсуждено между главой AZPROMO Юсифом Абдуллаевым и чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем.