Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития атомной энергетики - NNWI

МЕРСИН /Trend/ - Центральноазиатский регион имеет большой потенциал для расширения своего потенциала ядерной энергетики.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Британского New Nuclear Watch Institute Тим Йео во время семинара для журналистов в городе Мерсин.

Йео отметил, что New Nuclear Watch Institute недавно открыл свой филиал в Казахстане, что позволило институту начать работу в Центральной Азии.

"Это регион, который, по нашему мнению, имеет большой потенциал для расширения своего потенциала ядерной энергетики и снижения зависимости от угля и других видов ископаемого топлива, что очень важно в наши дни", - подчеркнул он.

Отметим, что с 13 по 15 декабря в Мерсине проходит семинар для журналистов, посвященный техническим и экономическим аспектам различных типов чистых источников энергии, а также тому, как они могут взаимодействовать в будущих низкоуглеродных энергетических системах.

Семинар организован Британским New Nuclear Watch Institute в сотрудничестве с Ассоциацией атомной промышленности Турции, а также турецкой компанией Sustainable Enerji Projeler.

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