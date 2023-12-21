Госслужба по вопросам имущества Азербайджана увеличила выплаты в бюджет

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана перечислила в государственный бюджет 139,2 миллиона манатов.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества.

Согласно информации, это на 25,75 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Из 11-месячного платежа 110 миллионов манатов были обеспечены за счет приватизации, а 29,2 миллиона манатов - за счет аренды. А это на 26,2 и 27 процентов больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период служба провела 49 приватизационных аукционов (на 8,6 процента меньше). На этих аукционах были приватизированы пакеты акций 9 акционерных обществ (менее 43,75 процента), 14 малых государственных предприятий (более 7,7 процента), 3 незавершенных строительства (более 50 процентов), 488 транспортных средств (менее 9,3 процента). По выставленной на аукцион государственной собственности получен 301 электронный заказ (на 16,6 процента меньше), с целью участия в аукционах посредством программного обеспечения "Электронный аукцион" осуществлено 61 онлайн-подключение (на 37,8 процента меньше).

За прошедшие 11 месяцев было заключено 3 177 новых договоров аренды (на 13 процентов меньше). Из них 758 были на нежилые помещения (на 3,9 процента меньше), а 2 419 - на земельные участки (на 15,5 процента меньше).

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