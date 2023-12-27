В Азербайджане информация о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения, будет отражена в госреестре

БАКУ /Trend/ - Информация о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения, будет отражена в Государственном реестре строений.
Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в "Положении единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.
Согласно указу, к данным Государственного реестра строений относятся:
- сведения о строящихся, эксплуатирующихся и сносимых строительных объектах, а также о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения;
- сведения об объектах строительства, к которым применяется уведомительное производство.