В Азербайджане информация о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения, будет отражена в госреестре

БАКУ /Trend/ - Информация о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения, будет отражена в Государственном реестре строений.

Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в "Положении единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, к данным Государственного реестра строений относятся:

- сведения о строящихся, эксплуатирующихся и сносимых строительных объектах, а также о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения;

- сведения об объектах строительства, к которым применяется уведомительное производство.