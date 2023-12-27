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В Азербайджане информация о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения, будет отражена в госреестре

Экономика Материалы 27 декабря 2023 18:26 (UTC +04:00)
В Азербайджане информация о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения, будет отражена в госреестре

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Информация о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения, будет отражена в Государственном реестре строений.

Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в "Положении единой системы информационного обеспечения градостроительной и строительной деятельности", утвержденном указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, к данным Государственного реестра строений относятся:

- сведения о строящихся, эксплуатирующихся и сносимых строительных объектах, а также о землях, в связи с которыми установлены запреты и ограничения;

- сведения об объектах строительства, к которым применяется уведомительное производство.

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