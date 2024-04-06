Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 апреля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое апреля 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8423 маната соответственно, сообщает в субботу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на субботу:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8423 1 австралийский доллар AUD 1,1183 1 аргентинский песо ARS 0,002 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3355 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0909 100 южнокорейских вон KRW 0,1257 1 чешская крона CZK 0,0728 100 чилийских песо CLP 0,1791 1 китайский юань CNY 0,235 1 датская крона DKK 0,247 1 грузинский лари GEL 0,6355 1 гонконгский доллар HKD 0,2171 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1484 100 индонезийских рупий IDR 0,0107 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1597 1 швейцарский франк CHF 1,8852 1 израильский шекель ILS 0,4515 1 канадский доллар CAD 1,2509 1 кувейтский динар KWD 5,5278 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0019 1 малайзийский ринггит MYR 0,3581 1 мексиканский песо MXN 0,1033 1 молдавский лей MDL 0,0964 1 египетский фунт EGP 0,0359 1 норвежская крона NOK 0,1584 100 узбекских сомов UZS 0,0134 1 польский злотый PLN 0,4305 1 российский рубль RUB 0,0184 1 сингапурский доллар SGD 1,2605 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2541 1 турецкая лира TRY 0,053 1 тайваньский доллар TWD 0,053 1 таджикский сомони TJS 0,1553 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0438 100 японских йен JPY 1,1212 1 новозеландский доллар NZD 1,0222

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