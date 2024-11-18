В государственный бюджет 2025 года внесены некоторые новшества

БАКУ /Trend/ - Проведенный анализ показывает, что в представленных документах проекта государственного бюджета на 2025 год были введены некоторые новшества.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", сообщает Trend.

Он отметил, что, в отличие от предыдущего года, макроэкономические показатели и сценарии не отражены в проекте бюджета.

"В условиях снижения капитальных затрат прогнозируется рост затрат на текущие расходы и обслуживание долга.

Впервые за последние годы в бюджете заложена начальная цена на нефть в 70 долларов. Хочу отметить, что мы также разделяем обеспокоенность по поводу данного индикатора риска, отраженную в разъяснении", - подчеркнул В.Гюльмамедов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!