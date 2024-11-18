Правительству дано поручение в связи с повышением соцвыплат - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Вопрос, поставленный главой государства перед правительством, связан с повышением заработной платы.

Об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", сообщает Trend..

"Правительству дано поручение по повышению заработной платы, социальных выплат, что нашло отражение в проекте бюджета", - сказал он.

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