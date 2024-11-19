Южный Судан выступает за срочное принятие новой климатической цели на COP29

БАКУ /Trend/ - Южный Судан призывает к срочному установлению новой коллективной количественной цели (NCQG) для финансирования борьбы с изменением климата, заявила министр окружающей среды и лесного хозяйства страны Джозефин Нгойя, выступая на саммите COP29, сообщает Trend.

Выступая от имени Южного Судана, испытывающей серьезные последствия изменения климата, министр Нгойя рассказала о разрушительных явлениях, которые обрушились на Южный Судан, включая засухи, экстремальную жару, нерегулярные дожди и неурожаи, что привело к тому, что более 60 процентов населения не обеспечены продовольствием.

"Более 3 миллионов человек пострадали от климатических бедствий, что вызвало внутренние перемещения и потерю средств к существованию", - заявила министр Нгойя, подчеркнув неотложную необходимость международной поддержки.

Она предложила установление новой NCQG для климатического финансирования, призвав COP29 обеспечить увеличение объема финансирования до триллионов долларов. Также министр подчеркнула необходимость упрощения условий доступа к этому финансированию, чтобы наиболее уязвимые страны, такие как Южный Судан, могли получить необходимые ресурсы для борьбы с последствиями изменения климата.

Министр подчеркнула необходимость ускоренного ввода в действие механизмов компенсации пострадавших стран. "Необходимо срочно капитализировать и активировать Фонд для возмещения потерь и ущерба, чтобы наше население могло получить необходимую помощь", - добавила она.

Нгойя также затронула проблему дефицита выбросов, указав на трудности в достижении глобальных целей по снижению выбросов парниковых газов. "Мы отстаем, и текущий курс приведет к росту глобальной температуры на 3,5°C", - предупредила она, призвав развитые страны и крупнейших эмитентов увеличить свои амбиции и значительно сократить выбросы и отметив, что для сохранения цели в 1,5°C необходимы срочные и решительные меры.

Богатые природные ресурсы Южного Судана, включая крупнейшие водно-болотные угодья в Африке и более 30 процентов лесного покрова, были обозначены как ключевые элементы для смягчения изменения климата. Министр Нгойя призвала к завершению переговоров по статье 6, что позволит Южному Судану участвовать в торговле углеродными квотами и использовать средства для климатических проектов. "Потенциал Южного Судана в улавливании углерода крайне важен для борьбы с изменением климата. Мы должны ускорить завершение этих переговоров на этом COP", - заявила она.