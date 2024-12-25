В Азербайджане увеличилось число банковских работников

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 30 ноября с начала года количество работников в банковском секторе увеличилось на 0,6 процента или 153 человека и составило 25 219 человек.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период 22 банка, действующих в Азербайджане, имели 483 филиала, 88 отделений и 3200 банкоматов.

Отметим, что общие активы действующих банков составили 50,2 миллиарда манатов, общие обязательства - 43,7 миллиарда манатов, балансовый капитал - 6,5 миллиарда манатов. С начала года совокупные активы выросли на 2, совокупные обязательства - на 1,3 и балансовый капитал банков - на 7,2 процента.

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