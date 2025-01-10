Контейнерные перевозки по Среднему коридору возросли

БАКУ /Trend/ - В результате постоянных и активных переговоров "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) с международными партнерами с целью повышения эффективности транзитных перевозок по Среднему коридору из года в год увеличиваются объем и доля данных перевозок. 2024 год в этом плане ознаменовался значительными результатами.

Об этом сообщили Trend в АЖД.

Отмечено, что первый контейнерный блок-поезд из китайского города Сиань в марте 2024 года достиг Баку по Среднему коридору всего за 11 дней. В прошлом году из Китая в Азербайджан было отправлено 358 контейнерных блок-поездов, что свидетельствует об увеличении объемов грузоперевозок по Среднему коридору и усилении роли Азербайджана в международной транспортной системе. В течение 2024 года объем перевозимых по этому коридору грузов из Китая превысил 27 тысяч контейнеров. Это более чем в 25 раз выше показателя 2023 года.

С целью поддержки развития Среднего коридора не только как маршрута Восток-Запад, но и как транспортной артерии Запад-Восток в ноябре 2024 года из Баку по железной дороге был отправлен первый экспортный груз в Китай.

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