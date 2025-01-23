Названы работы, проделанные в связи со строительством железной дороги Горадиз-Агбенд

БАКУ /Trend/ - Завершены проектные работы на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Об этом в субботу сообщил Trend ведущий специалист отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

Он отметил, что работы, связанные со строительством железной дороги, выполнены на 60 процентов.

"Завершено строительство одного из тоннелей, проведены работы по раскопке второго.

В общей сложности вдоль железнодорожной линии Горадиз-Агбенд по проектам местных инженеров строится более 300 искусственных сооружений, более 40 мостов, тоннелей, водопропускных труб и галерей. Основные компоненты 110,4-километровой железной дороги Горадиз-Агбенд включают 771-метровый железнодорожный мост, самый длинный железнодорожный тоннель в стране длиной 1071 метр и первую галерею (покрытие, защищающее железную дорогу от каменных лавин) в истории нашей независимости.

Эта железнодорожная линия обеспечит прямое транспортное сообщение с Нахчываном и станет новым маршрутом для грузовых перевозок с Востока на Запад", - добавил он.

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