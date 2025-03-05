Газопровод Ыгдыр-Нахчыван: новый этап энергетического партнерства Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Турцией имеют глубокие исторические и культурные корни, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве в различных областях, включая политику, экономику и энергетику. Эти связи, укрепляющиеся на протяжении многих лет, достигли нового уровня благодаря ряду ключевых стратегических проектов, одним из которых стал новый проект - газопровод Ыгдыр-Нахчыван.

Подписание меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Турцией 15 декабря 2020 года стало важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Строительство газопровода Ыгдыр-Нахчыван, порученное Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR и турецкой BOTAŞ, является стратегическим проектом, направленным на обеспечение энергетической независимости Нахчыванской Автономной Республики.

Ранее Нахчыванская Автономная Республика в основном получала газ по соглашению с Ираном, однако новая инфраструктура позволит диверсифицировать источники поставок. Турецкая компания TPAO занималась строительством коммуникационных линий и проведением необходимых подготовительных работ, которые были завершены в июне 2021 года. Это стало ключевым этапом в реализации проекта, а 25 сентября 2023 года состоялась официальная церемония закладки фундамента, в которой приняли участие лидеры двух стран - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На совместной пресс-конференций со своим турецким коллегой по итогам церемонии закладки фундамента газопровода Президент Ильхам Алиев подчеркнул значимость проекта для двусторонних отношений с Турцией: "Строительство газопровода "Ыгдыр-Нахчыван" является важным событием в истории наших братских отношений. Оно придаст новый импульс развитию этих отношений и в большей степени обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул стратегическое значение Нахчывана в отношениях с Азербайджаном, отмечая его особую роль на протяжении всей истории.

"Сегодня Нахчыван обладает огромным потенциалом с точки зрения экономики, транспорта и энергетики. С созданием региональных транспортных линий у нас появилась возможность полностью реализовать этот потенциал. <...> Проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван углубит наше партнерство с Азербайджаном в сфере энергетики, а также будет способствовать энергетической безопасности Европы", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Новая газовая магистраль, запуск которой ожидается сегодня, обеспечит Нахчыван собственным азербайджанским газом, что не только снизит зависимость региона от третьих стран, но и укрепит экономические связи между Азербайджаном и Турцией. Это также способствует развитию энергетического сотрудничества в более широком контексте - от двусторонних отношений до расширения интеграции в рамках крупных международных энергетических проектов.

Протяженность трубопровода от турецкого города Ыгдыр до Садаракского района Азербайджана составляет 97,5 километра, из которых 80 километров пролегают по территории Турции и 17,5 километра – по территории Азербайджана. Газопровод будет транспортировать 2 миллиона кубометров газа в день, что составляет 730 миллионов кубометров в год. Это полностью удовлетворяет текущие потребности Нахчывана в природном газе, а в будущем пропускную способность трубопровода можно будет увеличить более чем вдвое, что создаст дополнительные возможности для развития региона.

Проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван был включен в "Государственную программу социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", принятую 5 июня 2023 года. Кроме того, его финансирование было обеспечено за счет средств государственного бюджета Азербайджана согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2022 года.

Строительство газопровода является частью более широкой стратегии Азербайджана по укреплению своей роли в международной энергетической системе. В дополнение к ключевым экспортным маршрутам, таким как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, этот проект становится еще одним элементом инфраструктуры, который способствует энергетической стабильности в регионе.

Введение в эксплуатацию газопровода не только укрепит энергетическую безопасность автономной республики, но и создаст дополнительные условия для ее социально-экономического развития. Более надежное энергоснабжение позволит реализовывать новые инвестиционные проекты, привлекать бизнес и улучшать условия жизни населения.

Таким образом, газопровод Ыгдыр-Нахчыван - это не просто инфраструктурный проект, а символ укрепляющегося партнерства между Азербайджаном и Турцией, направленный на долгосрочное развитие и стабильность региона. Взаимные усилия двух стран по реализации данного проекта открывают новые горизонты для развития не только энергетического, но и экономического сотрудничества, внося вклад в стабильность и процветание региона в целом.