Назван прогноз доходности ГНФАР от нефти на текущий год

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что нефтяные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) составят 9 миллиардов 810 миллионов манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня заместитель исполнительного директора Бахруз Бахрамов во время выступления на мероприятии на тему "Медиадиалог ГНФАР: инвестиционные итоги 2024 года и перспективы на 2025 год".

"Прогнозируется, что в этом году активы ГНФАР по нефти составят 60 миллиардов долларов",- отметил он.

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