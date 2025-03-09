Украина увеличила закупку ненефтяной продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе этого года из Азербайджана в Украину было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 21,8 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это на 15,5 миллиона долларов США, или в 3,4 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

За этот период экспорт ненефтяных продуктов в Украину составил 8,88% от общего экспорта Азербайджана.

Таким образом, Украина заняла 5-е место среди стран, экспортирующих ненефтяные продукты из Азербайджана.

В январе текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Украиной составил 44,4 миллиона долларов США. Согласно данным, это на 9,8 миллиона долларов США, или на 28,2% больше, чем за тот же период 2024 года.

За отчетный месяц из Азербайджана в Украину было экспортировано продукции на сумму 22,8 миллиона долларов США, что на 15,9 миллиона долларов США, или в 3,3 раза больше, чем в январе 2024 года.

В январе этого года импорт продукции из Украины в Азербайджан снизился на 6,1 миллиона долларов США, или на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 21,7 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 5,9 миллиарда долларов США.

Согласно данным, это на 2,1 миллиарда долларов США, или на 70,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В прошлом месяце на долю экспорта пришлось 3,4 миллиарда долларов торгового оборота, на импорт - 2,5 миллиарда долларов, что на 1,2 миллиарда долларов, или 64,8% и 910 миллионов долларов, или 79,7% больше, чем в прошлом году, соответственно.

За отчетный период положительное сальдо внешней торговли составило 986 миллионов долларов, что на 285 миллионов долларов, или на 40,7% больше, чем годом ранее.