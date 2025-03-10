NEQSOL Holding с Фондом Развития Образования провел мероприятие для участниц "Parla" (ФОТО)

NEQSOL Holding продолжает поддерживать студенток университетов в рамках стипендиальной программы развития “Parla”, осуществляемой в сотрудничестве с Фондом Развития Образования. В текущем образовательном году была отобрана новая группа из 50 студенток, доведя общее число участниц программы до 100.

В рамках специального мероприятия новая группа участниц программы получила возможность встретиться с представителями NEQSOL Holding и Фонда Развития Образования, а также с выпускницами прошлого года. Встреча стала вдохновляющей площадкой для получения полезных рекомендаций от представителей обеих организаций и выпускниц прошлого года, а также для более детального знакомства с возможностями, предлагаемыми программой.

Новая группа стипендианток была отобрана из 791 кандидаток, что превышает прошлогодний показатель 674 заявок, свидетельствуя о более высокой конкуренции. В финальный список вошли 120 заявительниц, из которых 50 успешно прошли интервью и были отобраны для участия в программе. Как и в предыдущем году, критерии отбора основывались на академической успеваемости и социально-экономическом положении студенток.

В рамках программы участницы программы будут получать ежемесячную финансовую помощь до окончания учебы и доступ к ряду возможностей от NEQSOL Holding, включая курсы английского языка, подготовку и сдачу экзамена IELTS, стажировки, менторство, мастер-классы, а также онлайн-программы ведущих мировых университетов и обучающие ресурсы LinkedIn Learning посредством NEQSOL Academy.

“Образование и развитие человеческого капитала являются приоритетными направлениями нашей стратегии корпоративной социальной ответственности. Через программу Parla, мы помогаем молодым талантам получить новые знания, навыки и возможности. Инвестирование в образование способствует устойчивому развитию, стимулирует инновации и развивает более инклюзивное общество”, – отметил Юсиф Джаббаров, Генеральный Директор NEQSOL Holding.

“Программа Parla является примером того, чего можно достичь благодаря сотрудничеству частного и государственного секторов. Программа расширяет образовательные возможности студенток, помогая им обрести новые навыки и уверенность в себе для успешной профессиональной карьеры и вклада в развитие общества”, – заявил Эльнур Насибов, председатель правления Фонда Развития Образования.

“Мы верим в силу образования, способного менять жизни и создавать положительный эффект. Программа Parla направлена на раскрытие потенциала студенток. Наша цель – видеть, как они сияют, преуспевают и вдохновляют других. Мы продолжаем инвестировать в образование и инклюзивность, внося вклад в светлое будущее общества”, – подчеркнул Имран Ахмадзада, Глава азербайджанского офиса NEQSOL Holding.

NEQSOL Holding подтверждает свою приверженность развитию и расширению программы Parla, признавая ее важную роль в поддержке талантливых студенток.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в сферах телекоммуникаций, энергетики, строительства и высоких технологий.