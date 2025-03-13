Конференция COP29 в Баку принесла важные достижения - Фатих Бирол

БАКУ /Trend/ - Конференция COP29 в Баку принесла несколько важных достижений — от решений по углеродным рынкам до создания благоприятных условий для финансирования развивающихся стран в их стремлении перейти на чистую энергетику.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в ходе XII Глобального Бакинского форума.

"Мы видели уже 29 конференций СОР, и их итоги были разными: одни были успешными, другие – нет. Некоторые проходили в благоприятном международном политическом контексте, другие – в сложных условиях. СОР29 в Баку состоялась в очень непростом политическом контексте. И несмотря на это, я рад отметить, что конференция принесла несколько важных достижений — от решений по углеродным рынкам до создания благоприятных условий для финансирования развивающихся стран на пути к чистой энергетике," — сказал он.

Бирол также отметил, что правительство Азербайджана и Международное энергетическое агентство организовали ряд высокоуровневых диалогов в рамках COP29, в которых приняли участие представители разных стран и правительств. Эти встречи проходили в различных городах мира и были направлены на сближение позиций государств, что, как он надеется, внесло скромный вклад в успешные итоги конференции.

"Изменение климата — ключевая проблема, с которой должны работать все страны," — подчеркнул глава Агентства.