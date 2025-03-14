Обсуждена реализация госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 марта под председательством руководителя Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики Руфата Мамедова состоялось заседание Рабочей группы, созданной из уполномоченных представителей основных и других исполнительных органов (учреждений).

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

На заседании были обсуждены вопросы, связанные с Планом мероприятий Государственной программы, а также координация деятельности государственных органов в этой сфере.

В Государственной программе предусмотрено выполнение в целом 66 мероприятий. В рамках этих мероприятий в 2025–2030 годах будет проводиться усовершенствование транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий, строительство автодорог, транспортных развязок и мостов, расширение и реконструкция автомобильных дорог, строительство 10 новых станций метро и реконструкция существующих станций, закупка новых вагонов и расширение сети метро, улучшение существующих пригородных железнодорожных линий, закупка новых пассажирских поездов, закупка электрических автобусов для общественного транспортного использования, а также выполнение мероприятий по улучшению пешеходной инфраструктуры и безопасности.

Было сообщено, что в целях обеспечения межведомственной координации, своевременной реализации и контроля мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, будет обеспечено применение цифрового приложения в мониторинге и оценке.

По итогам заседания даны соответствующие поручения главным и иным исполнительным государственным органам (учреждениям), определенным в рамках Государственной программы, по рассмотренным Рабочей группой вопросам.

Отметим, что Рабочая группа была создана с целью обеспечения своевременного выполнения мероприятий, предусмотренных "Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих районах на 2025–2030 годы", утвержденной распоряжением № 456 Президента Азербайджанской Республики от 30 января 2025 года, а также координации деятельности соответствующих государственных органов (учреждений) в данной сфере.

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