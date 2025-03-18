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ASCO внедряет систему EcoPilot для повышения экологической устойчивости (ФОТО)

Экономика Материалы 18 марта 2025 10:15 (UTC +04:00)
ASCO внедряет систему EcoPilot для повышения экологической устойчивости (ФОТО)
Фото: ASCO

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) расширяет применение инновационных технологий для снижения выбросов.

Об этом во вторник сообщили Trend в ASCO.

"В соответствии со стратегией Экологического, Социального и Корпоративного Управления (ESG), компания сделала еще один важный шаг в этом направлении, начав внедрение системы EcoPilot в рамках сотрудничества со шведской компанией QTAGG.

В качестве пилотного проекта данная система была установлена на пароме типа RoPax — "Азербайджан".

Первое морское испытание парома с этой системой уже успешно завершено. Ожидается, что внедрение EcoPilot позволит экономить топливо во время каждого рейса, снижая выбросы примерно на 6 процентов.

Следует отметить, что технология EcoPilot использует электронную систему для поддержки оптимального маршрута судна и автоматической регулировки его скорости с учетом таких факторов, как направление и сила ветра, конструкция судна, прогноз погоды и морские течения. Это способствует снижению расхода топлива и, как следствие, минимизации выбросов",- говорится в собщении ASCO.

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ASCO внедряет систему EcoPilot для повышения экологической устойчивости (ФОТО)
ASCO внедряет систему EcoPilot для повышения экологической устойчивости (ФОТО)
ASCO внедряет систему EcoPilot для повышения экологической устойчивости (ФОТО)
ASCO внедряет систему EcoPilot для повышения экологической устойчивости (ФОТО)
ASCO внедряет систему EcoPilot для повышения экологической устойчивости (ФОТО)
ASCO внедряет систему EcoPilot для повышения экологической устойчивости (ФОТО)
ASCO внедряет систему EcoPilot для повышения экологической устойчивости (ФОТО)
ASCO внедряет систему EcoPilot для повышения экологической устойчивости (ФОТО)
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