ASCO внедряет систему EcoPilot для повышения экологической устойчивости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) расширяет применение инновационных технологий для снижения выбросов.

Об этом во вторник сообщили Trend в ASCO.

"В соответствии со стратегией Экологического, Социального и Корпоративного Управления (ESG), компания сделала еще один важный шаг в этом направлении, начав внедрение системы EcoPilot в рамках сотрудничества со шведской компанией QTAGG.

В качестве пилотного проекта данная система была установлена на пароме типа RoPax — "Азербайджан".

Первое морское испытание парома с этой системой уже успешно завершено. Ожидается, что внедрение EcoPilot позволит экономить топливо во время каждого рейса, снижая выбросы примерно на 6 процентов.

Следует отметить, что технология EcoPilot использует электронную систему для поддержки оптимального маршрута судна и автоматической регулировки его скорости с учетом таких факторов, как направление и сила ветра, конструкция судна, прогноз погоды и морские течения. Это способствует снижению расхода топлива и, как следствие, минимизации выбросов",- говорится в собщении ASCO.

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