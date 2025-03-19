ASCO и ЕБРР обсудили возможности применения климатических стандартов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) состоялась встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и консалтинговой компании Ernst & Young (EY), предоставляющей консультационные услуги по проекту системы корпоративного управления, связанной с климатом (Climate related Corporate Governance system – CCG).

Об этом в среду сообщили Trend в ASCO.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены результаты оценки, проведённой в рамках проекта, возможное влияние климатических требований на деятельность ASCO, а также климатические риски и возможности.

"Кроме того, была представлена подробная информация о мерах управления, связанных с климатом, и дорожной карте устойчивого финансирования.

Также на встрече обсуждались требования стандартов Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) S1 (Раскрытие информации о финансовых аспектах устойчивого развития) и S2 (Раскрытие информации, связанной с климатом), а также перспективы их внедрения в будущем.

В рамках проекта CCG ЕБРР окажет поддержку ASCO в разработке планов корпоративного управления климатическими аспектами и приведении деятельности компании в соответствие с целями Парижского соглашения. Также проект предусматривает разработку Рамочной структуры устойчивого финансирования (Sustainability-Linked Financing Framework – SLFF), что позволит ASCO привлекать устойчивые кредиты (Sustainability-Linked Loans – SLL) и выпускать устойчивые облигации (Sustainability-Linked Bonds – SLB).

Следует отметить, что ЕБРР является первой международной финансовой организацией, создавшей концепцию CCG. Этот проект представляет собой свод правил, практик и процессов, разработанных ЕБРР для принятия решений, связанных с воздействием климатических изменений, раскрытия соответствующей информации и совершенствования управления в данной сфере",- говорится в сообщении ASCO.