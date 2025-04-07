Начинается регистрация фермеров для перевоза хозяйств на летние пастбища на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 9 апреля начнется регистрация фермеров для вывоза овцеводческих и пчеловодческих хозяйств на летние пастбища на освобожденных от оккпуации территориях Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Процесс регистрации проводится на портале koc.eagro.az, который является частью Электронной сельскохозяйственной информационной системы (EKTİS).

Фермеры из Восточно-Зангезурского или Карабахского экономических районов, а также из Имишлинского, Бейляганского, Агдашского, Евлахского, Мингячевирского, Уджарского, Зардабского и Самухского районов, желающие перевезти свои хозяйства на летние пастбища на освобожденных территориях, могут зарегистрироваться с 9 апреля, начиная с 10:00, введя на портале koc.eagro.az информацию о своей ферме на портале.

Летние пастбища будут выделены фермерам по выбранной ими территории через портал.

Пчеловодческим хозяйствам разрешается переселяться на территории Ходжавендского, Джебраильского, Губадлинского, Зангиланского, Физулинского, Лачинского и Кяльбаджарского районов, а овцеводческим - на пастбища Лачинского и Кяльбаджарского районов.

Информация и документы, введенные фермерами на миграционный портал, будут одобрены после проверки на соответствие требованиям. Одобренным фермерам будет направлено СМС-уведомление с информацией о месте и времени обучения, проводимого ANAMA. После завершения обучения фермеры получат СМС-уведомление с разрешением на поэтапный перевод своих хозяйств на пастбища.

Фермерам рекомендуется зарегистрировать крупный и мелкий рогатый скот на своих фермах и указать информацию об идентификации в системе EKTİS.

Дополнительную информацию можно получить в государственных центрах аграрного развития.

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