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Начато проектирование железной дороги Агдам-Ханкенди

Экономика Материалы 16 апреля 2025 15:57 (UTC +04:00)
Начато проектирование железной дороги Агдам-Ханкенди

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Начато проектирование железной дороги Агдам-Ханкенди.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги", начальник департамента управления строительными проектами Турал Аббаслы сегодня на Национальном форуме по развитию бизнеса в Баку.

По его словам, уже выбрана компания-подрядчик.

"В ближайшее время начнутся строительные работы. Проект планируется завершить за 2 года", - сказал он.

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