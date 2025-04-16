Госагентство Азербайджана планирует завершить в этом году 9 проектов по всей стране

БАКУ /Trend/ - В 2025 году Госагентство автомобильных дорог Азербайджана планирует реализовать ряд проектов.

Как передает в среду Trend, об этом сегодня на проходящем в Баку Национальном форуме по развитию бизнеса сообщил начальник Отдела эксплуатации и ремонта искусственных сооружений Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Асим Мамедли.

"Во втором этапе проекта "Белый город" (Ağ Şəhər) предусмотрено строительство автомобильных дорог и пешеходного моста на проспекте 8 Ноября, строительство автомобильных дорог протяжённостью 45,5 км в Гедабейском районе, 3,5 км — в Евлахском районе, проектирование и строительство автомобильной дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан, а также изъятие земель для государственных нужд и перенос коммуникационных линий в связи со строительными работами. Кроме того, планируется строительство нового моста на месте аварийного моста через реку Зеямчай в Товузском районе, строительство моста через реку Сенгер, разделяющую село Галаджыг Исмайыллинского района, реализация трёх проектов общей протяжённостью 10,7 км в Дашкесанском районе, ремонт 2 км автомобильной дороги в Гёйгёльском районе, а также реконструкция 42,3 км дорожной сети в городе Гянджа", - отметил он.

Представитель Госагентства отметил, что завершение девяти из этих проектов планируется в текущем году.

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