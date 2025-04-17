Бакинская фондовая биржа начала подготовительные работы для присоединения к Фондовой бирже Абу-Даби

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа начала подготовку к присоединению к платформе Tabadul Hub, принадлежащей Фондовой бирже Абу-Даби.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов на встрече с журналистами.

По его словам, Tabadul Hub представляет собой единую торговую платформу, объединяющую региональные биржи. В настоящее время к хабу уже присоединились восемь бирж, включая площадки из стран постсоветского пространства, соседних регионов и Ближнего Востока.

"Ведется активная работа по созданию юридической и технической базы для подключения к платформе. Мы изучаем механизмы подключения, процедуры перевода активов и другие важные аспекты", - добавил Р.Халилов.

Он отметил, что юридическое присоединение к хабу позволит, например, брокерам и инвестиционным компаниям из Абу-Даби осуществлять торговые операции на Бакинской фондовой бирже в качестве удалённых участников. В свою очередь, азербайджанские брокерские компании смогут выходить на биржи Абу-Даби, Омана, Казахстана и осуществлять покупку и продажу акций.

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