ООО "PulPal" получило от ЦБ обязательное к исполнению предписание

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел внеплановые проверки в ООО "PulPal" и выдал организации электронных денег обязательное к исполнению предписание.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.
Согласно сообщению, в ходе проверки, проведенной регулирующим органом в организации электронных денег, было выявлено, что инспекторам не были предоставлены необходимые технические возможности и полная информация о проведенных операциях.
Было отмечено, что в соответствии со статьями 48.2.4 закона Азербайджанской Республики "О Центральном банке" и 63.1 закона Азербайджанской Республики "О платежных услугах и платежных системах" в отношении ООО "PulPal " были применены соответствующие меры.
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