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ООО "PulPal" получило от ЦБ обязательное к исполнению предписание

Экономика Материалы 17 апреля 2025 17:45 (UTC +04:00)
ООО "PulPal" получило от ЦБ обязательное к исполнению предписание

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел внеплановые проверки в ООО "PulPal" и выдал организации электронных денег обязательное к исполнению предписание.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно сообщению, в ходе проверки, проведенной регулирующим органом в организации электронных денег, было выявлено, что инспекторам не были предоставлены необходимые технические возможности и ​​полная информация о проведенных операциях.

Было отмечено, что в соответствии со статьями 48.2.4 закона Азербайджанской Республики "О Центральном банке" и 63.1 закона Азербайджанской Республики "О платежных услугах и платежных системах" в отношении ООО "PulPal " были применены соответствующие меры.

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