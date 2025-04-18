Более 2 млн человек используют мобильное приложение Smart Customs

БАКУ /Trend/ - Более 2 миллионов человек используют мобильное приложение Smart Customs.

Как сообщает Trend, об этом было сказано на семинаре для представителей СМИ на тему "Цифровая таможня и медиа", организованном совместно Государственным таможенным комитетом и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики.

Согласно информации, новый дизайн приложения будет представлен в ближайшее время.

Отмечено, что в мобильном приложении "Smart Customs", запущенном с 2020 года, действует автоматизированная система чат-ботов на основе специального алгоритма. В настоящее время в приложении более 1,1 миллиона пользователей IOS. В то же время количество пользователей Android в мобильном приложении превысило 930 тысяч. Мобильное приложение "Smart Customs" будет доступно для еще большего количества пользователей. В рамках приложения запущено 12 электронных сервисов.

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