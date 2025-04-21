Обнародованы показатели деятельности азербайджанских НКО за прошлый год

БАКУ /Trend/ - В прошлом году баланс сектора небанковских кредитных организаций (НКО) расширился на фоне направления привлеченных средств в чистый кредитный портфель.

Как сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана, общие активы НКО, действующих в стране, за год выросли на 31% (235 миллионов манатов) и составили 993 миллиона манатов.

Согласно информации, основным драйвером роста стал чистый кредитный портфель.

За год чистый кредитный портфель увеличился на 28% (159 миллионов манатов), в основном за счет потребительских кредитов. На фоне роста активов НКО увеличился и объем привлеченных средств от банков и других финансовых институтов.

Общие обязательства НКО за год увеличились на 21% (94 миллиона манатов) и составили 537 миллионов манатов, в основном за счет кредитов банков-резидентов и нерезидентов и других финансовых институтов (50 миллионов манатов). Доля других обязательств в росте обязательств НКО также была высокой. Прочие обязательства по сравнению с 2023 годом увеличились на 29% (48 миллионов манатов), основную часть из которых составили займы, предоставленные учредителями НКО.

Было отмечено, что в 2024 году потребительское кредитование продолжало занимать ключевое место в портфеле НКО

За год кредитный портфель вырос на 35% (208 миллионов манатов) и составил 808 миллионов манатов. По потребительским кредитам годовой рост составил 41% (150 млн манатов), по ипотечным кредитам - 247% (31 млн манатов), а по бизнес-портфелю - 12% (27 млн манатов).

На конец 2024 года 63,4% кредитного портфеля НКО (512 миллионов манатов) составляли потребительские кредиты, 31,3% (253 миллиона манатов) - бизнес-кредиты и 5,3% (43 миллиона манатов) - ипотечные кредиты. 32% кредитов (80 миллионов манатов) бизнес-портфеля пришлось на сферу торговли, 22% (55 миллионов манатов) - на сферу сельского хозяйства, 20% (51 миллион манатов) - на другие непроизводственные и сервисные сферы, 18% (46 миллионов манатов) - на сферу транспорта, а оставшиеся 8% (21 миллион манат) составляли кредиты, выданные другим отраслям.

Несмотря на ухудшение качества кредитного портфеля по потребительским кредитам по сравнению с предыдущим годом, наблюдается улучшение качества бизнес-кредитов. В 2024 году портфель нерабочих кредитов (НК) сектора увеличился на 51,7% и составил 112,7 миллиона манатов. В течение года коэффициент НК вырос на 1,6 процентных пункта и достиг 13,9%. Портфель НК по потребительским кредитам увеличился на 4 процентных пункта - до 15,8%, а по бизнес-кредитам снизился на 1,4 процентных пункта - до 12,5%.

Согласно информации, НКО принимают более активное участие в кредитовании по регионам, чем банки.

В 2024 году 29% кредитного портфеля НКО составляли кредиты, выданные по экономическим районам. А по банкам этот показатель составляет 23%. Прибыльность по сектору НКО выросла. В 2024 году НКО получили высокую прибыль (чистая прибыль - 157 миллионов манатов), и на фоне роста прибыльности в секторе сохраняется положительная тенденция в капитальной позиции. В течение года капитал НКО увеличился на 45% (на 141 миллион манатов) и составил 456 миллионов манатов.

Прирост капитала происходил как за счет вливания капитала, так и за счет генерации прибыли в секторе НКО. Так, за год нераспределенная прибыль увеличилась более чем в 2 раза и составила 231 миллион манатов, а уставный капитал увеличился на 18% (37 миллионов манатов) и составил 241 миллион манатов.

По данным на конец 2024 года, количество действующих НКО составило 57, кредитных союзов - 36, а общее количество небанковских кредитных организаций - 93.

За последние 2 года высокий рост активов НКО ещё больше усилил их роль в функции финансового посредничества. В целом, доля НКО на финансовом рынке по объему активов составила 1,6%. В течение 2024 года лицензии были отозваны у 4 НКО, а 3 НКО получили лицензии.

В настоящее время из действующих НКО 15 имеют иностранный капитал, при этом в 12 из них доля иностранного капитала превышает 50%. В течение года общее количество сотрудников НКО увеличилось на 257 человек и достигло 3 546, а количество филиалов выросло на 8 и составило 304.