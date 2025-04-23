Казахстан стал ключевым поставщиком пшеницы в Азербайджан - посол

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2025 года 80 процентов объема импорта пшеницы в Азербайджан пришлось на казахстанскую продукцию.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, выступая на IV заседании Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

По словам дипломата, этот показатель свидетельствует об укреплении продовольственного партнерства между двумя странами.

Алим Байель подчеркнул, что подобная динамика акцентирует внимание на важности транспортно-логистических проектов между Центральной Азией и Европой, особенно в контексте развития маршрутов через Каспийское море в рамках Среднего коридора.

"Средний коридор открывает новые горизонты для экспорта как энергетических ресурсов, так и продовольствия, а также способствует углублению экономической интеграции на евразийском пространстве", - отметил посол.

Дипломат добавил, что наблюдается устойчивое развитие сотрудничества в энергетической и аграрной сферах. "Расстояние между нашими странами больше не является препятствием благодаря современной инфраструктуре и политической воле", - подчеркнул Байель.