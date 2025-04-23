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Укрепление номинального эффективного обменного курса окажет понижающее влияние на инфляцию - председатель ЦБА

Экономика Материалы 23 апреля 2025 15:42 (UTC +04:00)
Укрепление номинального эффективного обменного курса окажет понижающее влияние на инфляцию - председатель ЦБА

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Укрепление номинального эффективного обменного курса окажет понижающее влияние на инфляцию как в этом, так и в следующем году.

Об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Trend.

По его словам, в следующем году номинальный эффективный обменный курс, по прогнозам, окажет понижающий эффект на 2,45 процентных пункта.

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