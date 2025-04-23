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ЦБА обнародовал прогнозы по ценам на нефть и газ

Экономика Материалы 23 апреля 2025 15:25 (UTC +04:00)
ЦБА обнародовал прогнозы по ценам на нефть и газ

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В течение последних двух месяцев наблюдается напряженность в мировой торговле из-за тарифных войн, однако в последние недели риторика сторон постепенно смягчается.

Об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает Trend.

"Мы ожидаем, что в этом году цена на нефть составит немного более 70 долларов за баррель, и на следующий год наш прогноз аналогичен. Тем не менее, чтобы дать более точную оценку, потребуется время", - отметил председатель.

По словам председателя ЦБА, прогнозируемая цена на природный газ составляет около 304 долларов.

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