Азербайджан и Китай подписали соглашение о реализации проекта ветроэнергетики в море

БАКУ /Trend/ - Между министерством энергетики Азербайджана и China Energy Overseas Investment Co. Ltd. было подписано Исполнительное соглашение о проведении оценки, развитии и реализации проекта ветроэнергетики в море.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Минэнерго Азербайджана.

В рамках соглашения предусмотрено сотрудничество по оценке потенциала ветроэнергетики на Каспийском море, планированию и строительству соответствующих объектов. Проект предполагает поэтапное выполнение работ по оценке, развитию, проектированию, финансированию, инжинирингу, строительству, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию морской ветровой электростанции мощностью не менее 2 ГВт.

Отметим, что в рамках визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китай подписаны шесть документов о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии.

Эти документы охватывают в солнечные электростанции мощностью 260 МВт, плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 МВт, систему накопления энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 30 МВт, строительство морской ветряной электростанции мощностью не менее 2 ГВт, развитие проекта ветроэнергетики мощностью еще 2 МВт, а также сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и планирования электроэнергетической системы.

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