В Каспийском море будет создана ветроэнергетическая зона мощностью 2 ГВт

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана, ООО SOCAR Green, "China Datang Overseas Investment Co. Ltd." и "PowerChina Resources Limited" подписали меморандум о взаимопонимании по развитию проекта морской ветроэнергетики мощностью 2 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

В рамках меморандума будет осуществляться сотрудничество по оценке инвестиционных возможностей и созданию соответствующих механизмов технической и правовой поддержки.

Для развития проекта будут созданы Руководящий комитет и Рабочая группа, а также привлечены эксперты коммерческой, юридической и технической сфер. Министерство энергетики окажет поддержку в получении соответствующих разрешений и в других необходимых процессах.

Отметим, что в рамках визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китай подписаны 6 документов о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии.

Было отмечено, что эти документы охватывают солнечные электростанции мощностью 260 МВт, плавучую солнечную электростанцию мощностью 100 МВт, систему накопления энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 30 МВт, строительство морской ветровой электростанции мощностью не менее 2 ГВт, развитие проекта ветроэнергетики мощностью еще 2 МВт, а также сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и планирования электроэнергетической системы.

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