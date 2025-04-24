Узбекистан увеличил объем импорта продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Узбекистаном составил 65 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 41,9 миллиона долларов США или в 2,8 раза больше, чем в те же месяцы 2024 года.

За отчетный период объем торгового оборота с Узбекистаном составил 0,73 процента от общего торгового оборота Азербайджана.

В январе-феврале текущего года из Азербайджана в Узбекистан было экспортировано товаров на сумму 5,5 миллиона долларов США. Это на 1,6 миллиона долларов США или 41,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время в отчетный период из Узбекистана в Азербайджан было импортировано товаров на сумму 59,5 миллиона долларов США, что на 40,3 миллиона долларов США или в 3,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отметим, что в январе-феврале текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 8,9 миллиарда долларов США.

Согласно информации, данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,7 миллиарда долларов США или на 23,2 процента.

В отчетном периоде 4,8 миллиарда долларов торгового оборота пришлось на долю экспорта, 4,1 миллиарда долларов - на долю импорта, что на 13 миллионов долларов или 0,3 процента меньше и на 1,7 миллиарда долларов или 69,2 процента больше, соответственно, в годовом выражении.

За отчетный период во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 628 миллионов долларов, что на 1,7 миллиарда долларов или в 3,7 раза меньше, в годовом сравнении.