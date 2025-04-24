В Баку проходит III министерская конференция Алматинского процесса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит III министерская конференция Алматинского процесса, приуроченная к завершению двухлетнего председательства Азербайджанской Республики в этом процессе (2023–2024 гг.).

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации соответствующих органов и международных организаций, действующих в сфере миграции стран-членов, наблюдателей и приглашенных государств.

Как сказал журналистам начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов, сегодня будут обсуждаться приоритеты Алматинского процесса на ближайшие годы.

"Алматинский процесс направлен на углубление сотрудничества в области миграции и защиты прав беженцев в охваченных регионах, а также на содействие легальной миграции и укрепление взаимодействия между профильными государственными органами", - отметил он.

В.Гусейнов напомнил, что Азербайджан в течение последних двух лет возглавлял этот процесс.

"Сегодняшнее мероприятие охватывает три ключевых направления: подведение итогов председательства Азербайджана и в целом развития Алматинского процесса за последник два года; передача председательства следующей стороне - Республике Казахстан; и определение приоритетов на предстоящий период", - сказал он.

Он также подчеркнул значимость принятия на конференции Бакинской декларации — документа, подготовленного по инициативе азербайджанской стороны: "Декларация обозначает ключевые направления, на которых участники Алматинского процесса сосредоточатся в последующие годы".

Выступая на мероприятии, региональный директор Международной организации по миграции (МОМ) по Европе и Центральной Азии Артур Эркен сказал, что МОМ приветствует принятие Бакинской декларации как шаг к усилению регионального сотрудничества в сфере миграции.

Он подчеркнул, что декларация будет способствовать "укреплению регионального взаимодействия и обеспечению безопасной, упорядоченной и легальной миграции". По его словам, положения декларации перекликаются с Глобальным договором о миграции, а также со стратегическим планом самой организации, которые делают акцент на партнерстве и скоординированных мерах в ответ на актуальные миграционные вызовы.

Эркен отметил, что Алматинский процесс остается важной платформой для стран-участниц и государств-наблюдателей, предоставляя "уникальную возможность для как формального, так и неформального обмена мнениями в регионе, где значение миграции продолжает расти и будет оставаться актуальным в обозримом будущем".

Приводя статистику, Эркен сообщил, что за пределами стран-участниц Алматинского процесса проживает около 8 миллионов их граждан, в то время как внутри них находится примерно 9,5 миллиона международных мигрантов. В более широкой группе стран-участниц, наблюдателей и приглашенных государств за рубежом находится около 22 миллионов граждан, а в пределах этих стран - порядка 25 миллионов международных мигрантов.

Он также отметил позитивные изменения в области трудовой мобильности. "Мы рады наблюдать рост числа соглашений о трудовой миграции между странами региона", - сказал Эркен, добавив, что граждане стран Евразийского экономического союза уже пользуются правом свободного передвижения и трудоустройства.

По его словам, государства Центральной Азии также заключили двусторонние соглашения о трудовой миграции с рядом европейских стран, а также с Турцией и Южной Кореей. "Благодаря британской программе сезонных рабочих, в которой мы сотрудничаем с несколькими странами региона, мигранты из Центральной Азии всё чаще помогают восполнить нехватку рабочей силы в аграрном секторе Великобритании", - отметил он.

А заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Аскарбек Ертаев заявил, что в рамках предстоящего председательства в Алматинском процессе Казахстан намерен дальше содействовать укреплению регионального сотрудничества как между государствами Центральной Азии, так и между правительствами и международными организациями.

А.Ертаев проинформировал о текущей миграционной ситуации в Казахстане.

"В 2024 году во внешней миграции в Казахстане наблюдается положительная динамика. Положительное сальдо миграции сохраняется в 2023-2024 годах. По итогам 2024 года сальдо миграции составила плюс 17 тысяч человек", - добавил он.

Ссылаясь на данные ООН, замминистра отметил, что сегодня в мире насчитывается порядка 281 миллиона международных мигрантов - это около 3,6 процента от всего населения планеты.

"Причинами перемещений, как внутри стран, так и за их пределами, становятся военные конфликты, насилие, политическая и экономическая нестабильность, климатические изменения и техногенные катастрофы. На этом фоне формируются ключевые глобальные тренды: ужесточение миграционной политики в ряде стран, утечка квалифицированных кадров, необходимость защиты прав трудовых мигрантов, рост числа климатических беженцев, а также внедрение цифровых решений, сопровождающееся новыми формами уязвимости мигрантов", - добавил он.

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