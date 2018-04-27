61 страна официально подтвердила свое участие в I Китайской международной импортной ярмарке

Подготовительная работа к Первой китайской международной импортной ярмарке (China International Import Expo, CIIE) идет полным ходом, уже 61 страна официально подтвердила свое участие в ней, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэня.

По его словам, по состоянию на 24 апреля уже 1022 предприятия, почти сто из которых входят в список 500 крупнейших корпораций мира и ведущих отраслевых предприятий, подписали договор об участии в ярмарке, общая выставочная площадь для них составляет примерно 175 тысяч квадратных метров.

По 34 процента, добавил он, пришлось на долю предприятий из развитых стран и из стран вдоль "Пояса и пути", а на долю предприятий из наименее развитых стран - 10 процентов.

Первая Китайская международная импортная ярмарка пройдет с пятого по 10 ноября 2018 года в Шанхае (Восточный Китай).

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