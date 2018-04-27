61 страна официально подтвердила свое участие в I Китайской международной импортной ярмарке

27 апреля 2018 16:37 (UTC+04:00)

Подготовительная работа к Первой китайской международной импортной ярмарке (China International Import Expo, CIIE) идет полным ходом, уже 61 страна официально подтвердила свое участие в ней, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэня.

По его словам, по состоянию на 24 апреля уже 1022 предприятия, почти сто из которых входят в список 500 крупнейших корпораций мира и ведущих отраслевых предприятий, подписали договор об участии в ярмарке, общая выставочная площадь для них составляет примерно 175 тысяч квадратных метров.

По 34 процента, добавил он, пришлось на долю предприятий из развитых стран и из стран вдоль "Пояса и пути", а на долю предприятий из наименее развитых стран - 10 процентов.

Первая Китайская международная импортная ярмарка пройдет с пятого по 10 ноября 2018 года в Шанхае (Восточный Китай).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В I квартале 2018 года внешнеторговый оборот Китая и Индии вырос на 15,4%
Бизнес 17:07
Китай вновь повышает цены на бензин и дизельное топливо
Энергетика 16:42
Семеро школьников погибли при нападении неизвестного мужчины в Китае
Китай 16:39
Япония ожидает от КНДР конкретных действий по итогам саммитов с Южной Кореей и США
Другие страны 14:35
Замглавы МИД РФ встретился со спецпредставителем Китая по Сирии
Россия 14:22
В Китае надеются на позитивные итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи
Китай 13:03
Школьников в Шанхае знакомят с технологией искусственного интеллекта
Китай 01:15
МИД Китая опроверг обвинение США в "нарушении правил ВТО"
Китай 00:32
Китайская компания Didi впервые вышла на мексиканский рынок
Китай 26 апреля 20:04
Россия и Китай призвали участников СВПД придерживаться договоренностей
Россия 26 апреля 17:58
Китай подготовил ответные меры на любые односторонние действия США
Китай 26 апреля 09:25
Китайский глубоководный планер впервые опустился на глубину 8213 метров
Китай 25 апреля 17:24
Китай выдвинул ряд предложений на заседании Совета глав МИД стран-членов ШОС (ФОТО)
Китай 25 апреля 16:07
Кыргызско-китайская граница временно закрывается
Кыргызстан 25 апреля 15:56
В Китае предложили вести расчеты с Россией в национальных валютах
Китай 25 апреля 15:48
В китайской провинции Сычуань обнаружен гигантский комар (ФОТО)
Китай 25 апреля 14:08
В Китае испытали первый беспилотный пассажирский автобус (ФОТО)
Китай 25 апреля 11:09
Китайский беспилотный батискаф начал первое погружение в рамках экспериментального применения (ФОТО)
Китай 25 апреля 10:11