В I квартале 2018 года внешнеторговый оборот Китая и Индии вырос на 15,4%

В январе-марте 2018 года был отмечен быстрый рост объема внешней торговли Китая и Индии, который за названный отрезок времени достиг 22,1 миллиарда долларов при увеличении на 15,4 процента в годовом выражении, сообщает агентство "Синьхуа".

Как сообщил представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, объем китайско-индийского двустороннего товарооборота в прошлом году составил 84,4 миллиарда долларов и вырос на 20,3 процента по сравнению с показателем предыдущего года.

"Китай и Индия являются крупными развивающимися странами и важными экономическими субъектами с нарождающимися рынками, у каждой из этих стран имеется огромный внутренний рынок, - сказал Гао Фэн. - Между двумя странами существует большая взаимодополняемость экономик и огромные потенциальные возможности для сотрудничества".

К концу 2017 года, отметил он, Китай инвестировал в Индию более восьми миллиардов долларов. Индия стала важным рынком для сотрудничества китайских компаний в сфере инфраструктуры и важным направлением для китайских инвестиций.

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