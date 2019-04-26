Эксперт: В Азербайджане ламы и страусы не могут быть предметом аграрного страхования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане страховые компании не хотят работать в области сельского хозяйства по причине высоких рисков.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам аграрной политики эксперт Захид Аббасов.

Аббасов сказал, что страховые компании считают аграрную сферу слишком рискованной для своей деятельности. Он высоко оценмл разработку законопроекта "Об аграрном страховании": "Главное преимущество этого закона в том, что все существующие в аграрной сфере риски государство берет на себя. Это вытекает из рациональной аграрной политики Президента Ильхама Алиева и обуславливает то, что закон будет работать в будущем. Еще одно преимущество в том, что орган страхования сам ни с кем не заключает договор, а создает управляющую структуру. Структура, в свою очередь, выступает посредником и привлекает страховой орган к страхованию. Другими словами, аграрный страховой орган управляет аграрной системой страхования и информационной системой аграрного страхования посредством управляющей структуры".

По словам Аббасова, управляющая структура создается юридическими лицами, имеющими лицензию на страховую деятельность, иную, чем страхование жизни. По мнению эксперта, в то же время, в законе имеютсят недостатки. Хоть и не в самом законе, но в инструкциях Государственного комитета по статистике точно указано, что включено в перечень сельскохозяйственных животных: "В новом законе лама и страус включены в список предметов аграрного страхования. Но в Азербайджане нет лам. Да, кто то может их привести. Но это вовсе не означает, что лама становится предметом правового регулирования. Так же ситуация обстоит и со страусами. Кто-то разводил их в Абшероне. Но их уже нет, так как климат не подошел. Поэтому в законе, ламы и страусы не могут быть предметом правового регулирования в сфере сельского хозяйства”.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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