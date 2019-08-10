ЕБРР огласил объем кредитов на реализацию "зеленых" проектов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На сегодня Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) выделены на реализацию 26 "зеленых" проектов в Азербайджане 350 миллионов евро, сообщили Trend в банке.

В банке рассказали о поддержке, оказываемой Baku Electronics, которая является лидирующей компанией в сфере электроники и бытовой техники в Азербайджане.

"Baku Electronics и ЕБРР сотрудничают уже давно. Сотрудничество началось в 2007 году, когда Baku Electronics получила свой первый кредит для финансирования строительства нового магазина. ЕБРР поддержал Baku Electronics еще двумя займами в 2010 и 2012 годах и помог расширить ее деятельность", - отметили в банке.

Как сообщили в ЕБРР, в 2013 году в результате успешного расширения своей деятельности Baku Electronics разработала инвестиционную программу, которая включала строительство новых техно-магазинов, которые были профинансированы за счет кредита банка в размере 13 миллионов долларов.

"Последняя сделка с Baku Electronics состоялась в июне 2018 года. Она была нацелена на финансирование потребностей оборотного капитала Baku Electronics, которые увеличились из-за открытия новых магазинов. Компания также расширила ассортимент своей продукции и представила новый сегмент, состоящий из текстиля", - сказали в банке.

ЕБРР является ведущим инвестором в Азербайджане и на данный момент инвестировал около 3,3 миллиарда евро в различные сферы: энергетику, инфраструктуру, банковское дело, промышленность и коммерцию.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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