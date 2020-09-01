ASCO завершило ремонт судна "Şirvan" (ФОТО)

Баку /Trend/ - ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) завершило капитальный ремонт 100-тонного кранового судна “Şirvan” Каспийского морского нефтяного флота, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ASCO.

Процесс был выполнен на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".

В ведомстве сообщили, что в ходе работ были проведены текущий ремонт судовых механизмов, главных двигателей, брашпильных установок, насосов, трубных систем, санитарных узлов и электродвигателей. Наряду с этим, был выполнен ремонт подвижно-рулевого комплекса судна, низкопольных арматур, протекторных установок. Были заменены поврежденные участки подводной и надводной части корпуса, проведены работы по покраске судна.

Было отмечено, что после завершения работ были проведены и успешно завершены испытания крановой установки грузоподъемностью 100 тонн. После этого судно было доставлено на морские испытания с целью проверки механизма и электрооборудования в движении. После успешно завершенных пробных работ судно было передано представителям регистра классификации.

Сообщается, что длина кранового судна "Şirvan" - 98,55 метра, а ширина-17 метров. Судно оснащено двигателями мощностью 2×2400 лошадиных сил.

(Автор: Зейни Джафаров)