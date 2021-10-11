Казахстан и Азербайджан обладают большим потенциалом для наращивания товарооборота - министерство

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Азербайджан обладают большим потенциалом для наращивания товарооборота по 105 товарным позициям. Об этом сообщили Trend в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

По данным ведомства, более 80 казахстанских компаний экспортируют в Азербайджан свою продукцию.

"В то же время существует большой потенциал наращивания поставок из Казахстана в Азербайджан по 105 товарным позициям на сумму 272 миллиона долларов, включая металлургическую продукцию, продовольственные товары, продукцию машиностроительной и химической отраслей", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что для реализации существующего потенциала девятого сентября 2021 года состоялись переговоры казахстанских и азербайджанских бизнесменов в рамках организованной Казахстаном торговой миссии.

"В рамках мероприятия было подписано шесть соглашений на сумму более 30 миллионов долларов. 10 сентября в ходе Тюркского бизнес-форума прошли многосторонние переговоры между предпринимателями тюркских государств", - говорится в сообщении.