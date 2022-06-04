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В Нацбанке Казахстана назвали меры по сдерживанию инфляции

Бизнес Материалы 4 июня 2022 22:12
В Нацбанке Казахстана назвали меры по сдерживанию инфляции

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана продолжит следовать Стратегии денежно-кредитной политики в сдерживании инфляции, сообщили Trend в казахстанском Нацбанке.

По его данным, для реализации потенциала по обеспечению стабильности цен и укреплению основ режима инфляционного таргетирования в Казахстане Нацбанк и далее будет следовать курсу, установленному стратегией денежно-кредитной политики до 2030 года.

"Завершение перехода на режим полноценного инфляционного таргетирования позволит создать благоприятные условия для устойчивого роста экономики, включая высокий уровень доверия к денежно-кредитной политике и, как следствие, к национальной валюте, стабилизации инфляционных ожиданий, сохранения плавающего курсообразования", - сообщает регулятор.

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