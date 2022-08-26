Вырос товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС

БАКУ /Trend/ - Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 4,8%, составив 12,6 млрд долларов.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Смаилов отметил, что в результате мер, принятых правительствами стран ЕАЭС, наблюдается восстановление основных экономических показателей и частично сглаживаются экономические риски.

«В частности, меры по стабилизации и обеспечению роста экономики позволили повысить среднесрочные прогнозы роста экономик стран ЕАЭС. За первое полугодие мы наблюдаем рост взаимной торговли. Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 4,8%, составив 12,6 млрд долларов», — сказал он.

При этом глава правительства подчеркнул, что для дальнейшего развития необходимо сосредоточиться на решении ряда ключевых вопросов.

Так, по мнению Алихана Смаилова, выстраивание безбарьерной среды является основой взаимоотношений стран ЕАЭС, прямо прописанной в Договоре о его создании. Ведущую роль в этом должна играть комиссия, которая наделена всеми необходимыми полномочиями.

«В текущих условиях важно определиться с механизмами нивелирования последствий от ограничений, которые страны вынужденно вводят в одностороннем порядке», — отметил премьер-министр.