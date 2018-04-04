PROKON завершает строительство карбамидного завода SOCAR (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - PROKON, дочерняя компания Nobel Oil Services в области строительства и управления проектами, завершила строительные работы на карбамидном заводе SOCAR, где в настоящее время ведутся работы по вводу предприятия в эксплуатацию, сообщает компания в среду.

PROKON взяла на себя осуществление проекта строительства карбамидного завода SOCAR в качестве основного подрядчика по строительству, работая с генеральным подрядчиком проекта – компанией Samsung Engineering Co., Ltd. Завод, расположенный в 35 километрах севернее города Баку, будет использовать богатые запасы природного газа в качестве сырья для ежедневного производства 1 200 метрических тонн аммония и 2 000 метрических тонн карбамида в рамках единого комплекса.

К настоящему времени завершено строительство мощностей по производству аммиака и карбамида, а также транспортировочных установок, продолжаются подготовительные работы для ввода в эксплуатацию. PROKON выполнила следующие основные работы в рамках проекта: выемка грунта (120 380 м3), засыпка грунтом (55 800 м3), бетонирование (51 500 м3), строительство (7 587 м2), работы по изготовлению и монтажу труб (371 410 WDI), установка резервуаров (16 резервуаров с общей удельной вместимостью 31 310 м3), монтаж металлоконструкций (7 560 тонн), прокладка электрокабелей (591 328 м), прокладка кабелей контрольно-измерительных приборов (446 613 м), покраска (125 000 м2) и все другие соответствующие работы.

PROKON была создана в Азербайджане в 2012 году как дочернее предприятие по строительству и управлению проектами в составе зарегистрированной в Великобритании Nobel Oil Services, и вскоре стала одной из ведущих местных строительных компаний, реализующей широкомасштабные проекты в строительной индустрии.

PROKON придерживается самых высоких стандартов работы как в операционном, так и в финансовом отношении. PROKON, также как и Nobel Oil, обладает статусом “Прозрачного налогового партнера”, присужденным Министерством Налогов за прозрачную финансовую деятельность.

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