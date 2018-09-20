Эдуард Мухаметов: Клиентами АЗС «ЛУКОЙЛ» в Азербайджане ежедневно являются более 80 тыс человек

ЛУКОЙЛ-Азербайджан увеличивает количество автозаправочных станций (АЗС) в своей сети. В Баку открылась 58-ая автозаправочная станция под брендом «ЛУКОЙЛ». По словам директора ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» Эдуарда Мухаметова, клиентами станций «ЛУКОЙЛ» ежедневно являются более 80 тысяч азербайджанских автолюбителей.

«Это высококонкурентный рынок, и для нас важен каждый клиент. Поэтому ЛУКОЙЛ-Азербайджан непрерывно следит за качеством топлива на своих АЗС, постоянно улучшает качество и набор услуг, своевременно проводит модернизацию оборудования», – отметил Мухаметов.

Установленное на АЗС компании технологическое оборудование соответствует действующим в Азербайджанской Республике техническим требованиям. Топливно-раздаточные колонки ЛУКОЙЛа в Азербайджане проходят регулярные проверки на точность дозы отпуска нефтепродуктов с привлечением публичного юридического лица «Азербайджанский институт метрологии». Проверенные топливные колонки получают номерные пломбы, исключающие возможность несанкционированных регулировок. Все топливно-раздаточные колонки на АЗС «ЛУКОЙЛ» в Азербайджане также оснащены обратными клапанами, которые исключают возможность создания воздушной пробки в раздаточном шланге.

Мухаметов отметил, что каждый клиент может осуществить проверку объема отпускаемого топлива на любой из АЗС сети с помощью специального оборудования. В случае возникновения вопросов, связанных с качеством обслуживания, круглосуточно можно обратиться на горячую линию.

«С начала года мы получили 125 обращений, в 113 случаях факты нарушений на наших АЗС не подтвердились, с чем впоследствии согласились наши клиенты. Но 12 заявлений стали основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности пяти сотрудников автозаправочных станций, а еще семерых мы были вынуждены уволить, –отметил директор, – у нас нет иллюзий, что мы достигли совершенства, ЛУКОЙЛ постоянно совершенствует сервис обслуживания на АЗС, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов. Кроме горячей линии и книги предложений, в поле нашего зрения и современные функции коммуникаций – социальные сети, которые также позволяют нам оперативно реагировать на обращения клиентов наших станций».

ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» действует в стране с 1993 года. Компания управляет 58 АЗС и нефтебазой, обеспечивающей перевалку 320 тысяч тонн нефтепродуктов в год. Благодаря этому ЛУКОЙЛ стал надежным поставщиком дизельного топлива и автомобильного бензина, а также смазочных материалов крупным международным и азербайджанским компаниям, работающим на местном рынке.

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