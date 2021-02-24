Азербайджан инвестировал в экономику тюркоязычных государств $18,3 млрд

БАКУ /Trend/ - Азербайджан инвестировал в экономику стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств 18,3 миллиарда долларов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на первом заседании министров энергетики Совета сотрудничества тюркоязычных государств, на котором приняли участие высокопоставленные представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии.

По его словам, Совет сотрудничества тюркоязычных государств успешно развивается, расширяясь от гуманитарной плоскости к многосторонней экономической, и Азербайджан тоже вносит свой вклад в это развитие: “Торговый оборот Азербайджана со странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств в 2020 году увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2009 годом и достиг 4,4 миллиарда долларов США. Доля стран-членов Совета во внешней торговле Азербайджана составляет 17,9 процента. Эти страны в 1995-2020 гг. вложили в экономику Азербайджана 13 миллиарда долларов США. Азербайджан же инвестировал в экономику стран-членов 18,3 миллиарда долларов".

Председательствующий на заседании Совета азербайджанский министр отметил, что расширение политических и экономических связей с тюркоязычными государствами является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана, основанной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и целенаправленно продолжаемой сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Шахбазов подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения играют ключевую роль для модели энергетического сотрудничества в формате Тюркского совета: "По газопроводам до сих пор в Турцию было транспортировано 79 миллиардов кубометров газа из Азербайджана. В то же время благодаря этим проектам часть энергоресурсов наших партнеров из Центральной Азии транспортируется через Азербайджан на мировые рынки".

"Несмотря на то, что председательство Азербайджана в организации пришлось на сложный период, оно запомнилось образцовым уровнем солидарности и эффективного взаимодействия. Именно Тюркский совет оказал наибольшую поддержку Азербайджану в период 44-дневной Отечественной войны", – сказал министр.

По его мнению, участие компаний стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств в восстановлении освобожденных территорий, а также в процессе превращения Карабаха в зону “зеленой энергии” позволит расширить сотрудничество.

Генеральный секретарь Совета Багдад Амреев отметил, что связи в энергетической сфере имеют стратегическое значение для государств-членов Тюркского совета, и поощрение эффективного регионального и двустороннего сотрудничества в этом направлении является одной из основных целей и задач организации.

Говоря о экономических отношениях между Азербайджаном и Турцией в различных сферах, в том числе в энергетической сфере, он отметил, что Южный газовый коридор открывает возможности для дальнейшего успешного сотрудничества.

На встрече также выступили министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмаз, министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызстана Вероника Исаева, советник министра энергетики Узбекистана по науке и инновациям Азиз Алимахаммедов и специальный посол Венгрии по энергетике и климату Дора Зомбори.

На встрече министров был рассмотрен отчет первого заседания Рабочей группы по энергетике, состоявшегося 23 февраля, обсуждались возможности сотрудничества в области развития и диверсификации энергетических маршрутов, укрепления межрегиональных связей в производстве и поставках энергоресурсов и нефтехимической продукции, улучшения инвестиционного климата в нефтегазовом секторе, развития возобновляемых источников энергии и передовых технологий, обмена опытом в области энергоэффективности.

Напомним, что членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия же участвует в качестве наблюдателя. 15 октября 2019 года на седьмом саммите в Баку председательство в Совете перешло от Кыргызстана к Азербайджану.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)