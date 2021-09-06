SOCAR выпускает новые облигации – объявлены дата и детали

БАКУ/Trend/ - Учитывая многочисленные обращения и высокий спрос со стороны инвесторов в течение длительного времени, международная компания Азербайджана SOCAR выпустит новые облигации для внутреннего рынка, передает Trend со ссылкой на SOCAR Capital.

"SOCAR, которая в очередной раз предоставляет гражданам Азербайджана выгодную и надежную инвестиционную возможность, добилась серьезного успеха на рынке ценных бумаг нашей страны благодаря облигациям, выпущенным в 2016 году, и с первого дня обращения на вторичном рынке по сегодняшний день сохраняет статус самой торгуемой корпоративной ценной бумаги. Спрос на первые облигации, выпущенные на сумму 100 миллионов долларов США, вырос более чем в два раза. В настоящее время объем операций на вторичном рынке превысил рекордный показатель - 201 миллион долларов США. Пятилетний срок обращения первичных облигаций истекает в октябре текущего года, и держатели облигаций получат в общей сложности 25 миллионов долларов США. Первичное размещение новых облигаций SOCAR будет осуществляться методом публичного предложения в форме подписки", - говорится в сообщении компании.

Подписка на облигации SOCAR стартует 20 сентября этого года, когда в стране празднуется День нефтяника, и продлится до 29 октября.

Участие в подписке смогут принять граждане нашей страны, местные и иностранные юридические лица, зарегистрированные в Азербайджане, иностранцы, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Азербайджанской Республики, и лица без гражданства. Предпочтение в размещении будет отдано, в первую очередь, физическим лицам. Покупать облигации иностранные физические и юридические лица смогут у держателей облигаций на вторичном рынке.

Согласно информации, предоставленной компанией SOCAR Capital, новые облигации SOCAR будут выпущены сроком на 5 лет. Общий объем облигаций составляет 100 миллионов долларов США, а номинальная цена каждого установлена в размере 1000 долларов США. Годовая процентная ставка составляет 4.5%, с ежеквартальной выплатой.