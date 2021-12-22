Началось бурение второй разведочной скважины в рамках SWAP в Азербайджане (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:56)

БАКУ /Trend/ - Началось бурение второй разведочной скважины на мелководье Абшеронского полуострова (SWAP) в Азербайджане, передает Trend в среду со ссылкой на bp.

«Самоподъемная установка «Satti» переместилась на перспективный участок «Биби-Эйбат» для начала бурения второй разведочной скважины SWAP - BHEX01. Бурение первой разведочной скважины SWAP на участке «Северный Хали» завершилось в соответствии с первоначальным планом. Разведочная скважина BHEX01 будет пробурена примерно в 1,5 километра от берега, на глубине примерно 7 метров. Планируется, что скважина достигнет общей глубины 4 400 метров. Бурение займет около четырех месяцев. Может потребоваться еще один месяц в случае необходимости проведения оценочных работ для получения дополнительной информации о коллекторе», - сказали в компании.

Отметим, что bp является оператором и владеет 25-процентной долей в соглашении о разделе продукции SWAP, SOCAR – 50 процентов, а ЛУКОЙЛ – 25 процентов.

Контрактная зона SWAP включает в себя три перспективные зоны. Всего планируется пробурить три разведочные скважины: разведочную скважину NKX01 - в Северо-восточной перспективной зоне; QBDX01 - в Юго-восточной перспективной зоне; BHEX01 - в Западной перспективной зоне.

Напомним, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и bp 22 декабря 2014 года подписали соглашение о разделе продукции по совместной разведке и разработке потенциальных месторождений на мелководье в акватории Абшеронского полуострова. Контракт был ратифицирован парламентом Азербайджана 14 апреля 2015 года.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn